Эксперт: украинский рынок акций упустил шанс воспользоваться улучшением внешней конъюнктуры

Украинский рынок акций упустил шанс сполна воспользоваться улучшением внешней конъюнктуры.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, украинские игроки во вторник, 14 июня, воспользовались ростом внешних рынков для покупки перепроданных акций. В результате индекс Украинской биржи прибавил 0,5% по итогам дня, но так и не сумел закрепиться выше уровня в 2400 пунктов. Наибольший рост продемонстрировали акции «Стирола», котировки которых накануне находились под сильным давлением продавцов.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, объем торгов акциями на Украинской биржи во вторник составил чуть более 100 млн. грн., что в свою очередь стало самым низким показателем в текущем году. При этом интерес инвесторов к акциям эмитентов второго эшелона был минимальным: стоимость бумаг половины представителей данной группы не претерпела изменений по итогам торговой сессии.

«Факты указывают на то, что рост стоимости украинских акций все еще неустойчив и является лишь сравнительно неудачной попыткой отскока», - подытожил аналитик.