Украинским игрокам следует ждать возобновления снижения стоимости акций - эксперт

Вероятная задержка в оформлении второго пакета финансовой помощи Греции, ожидание публикации слабых экономических данных в течение сегодняшней торговой сессии, а также потеря импульса роста в ходе торгов в странах Азии - все это говорит о том, что украинским игрокам следует ждать возобновления снижения стоимости акций.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он сообщил, что индексы S&P 500 и DJIA во вторник, 14 июня, выросли на 1,3% и 1% соответственно, а наибольшим спросом пользовались акции промышленных компаний. По словам аналитика, «стабилизация настроений участников рынка, наблюдавшаяся с понедельника, 13 июня, эволюционировала в явное улучшение настроений вчера утром из-за публикации экономических данных из КНР». В результате импульс роста был сполна реализован в ходе вчерашней торговой сессии, что позволило фондовым индексам США завершить день вблизи максимальных уровней торговой сессии.

Таким образом, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «мы стали свидетелями уже третьей попытки начала отскока вверх за последние семь торговых сессий. Однако, несмотря на то, что вчерашний рост акций являлся более уверенным, чем во время предыдущих попыток отскока (7 и 9 июня), покупателей снова ожидает разочарование».

По оценкам аналитика, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского фондового рынка сложился нейтрально-негативный.