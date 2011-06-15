Вчера инвесторы снова начали скупать украинские акции - эксперты

15:57, 15 июня 2011
Фондовый рынок
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Инвесторы на украинских фондовых рынках во вторник, 14 июня, снова начали скупать акции после трехдневных выходных и масштабных распродаж на протяжении предыдущей недели.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник вырос на 0,53%. При этом общий объем торгов акциями на бирже был низким и составил 102 млн. грн.

По словам аналитиков, лидерами роста на Украинской бирже во вторник стали акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» (+1,18%), производителя двигателей «Мотор Сич» (+1,03%), Алчевского металлургического комбината (+0,91%) и генерирующей компании «Центрэнерго» (+0,79%). Снижение было зафиксировано по бумагам «Укрнафты» (-0,50%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,42%).

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