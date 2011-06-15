Бумаги украинской WESTA на дебюте подорожали на 2%

Варшава. Акции украинского производителя аккумуляторов компании WESTA Isic в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже подорожали на около 2% - до 12 злотых с 11,75 злотых цены размещения (1 долл. = 2,7 PLN).

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, глава Варшавской фондовой биржи Людвик СОБОЛЕВСКИЙ во время торжественного дебюта отметил, что WESTA стала 9-й компанией из Украины на польском фондовом рынке, 34-й зарубежной фирмой и 415-й -на всем регулированном рынке.

Генеральный директор WESTA Денис ДЗЕНЗЕРСКИЙ на церемонии поблагодарил инвесторов за оказанное доверие, пообещав активно развивать компанию с тем, чтобы она вошла в тройку крупнейших европейских производителей аккумуляторов.

В дебюте принял участие также Посол Украины в Польше Маркиян МАЛЬСКИЙ, который назвал увеличивающееся количество украинских фирм на ВФБ свидетельством прогресса в польско-украинских отношениях.

Оборот бумагами компании, которые котировались в районе от 11,9 до 12,2 злотых, к 13.30 местного времени составил около 550 тыс. долларов.

Л.СОБОЛЕВСКИЙ сказал УНИАН, что акции WESTA будут включены в созданный в начале мае индекс украинских компаний на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, WESTA в начале июня продала 25% своих акций за около 48 млн. долларов, что на около треть меньше, чем фирма могла получить в случае продажи бумаг по определенной максимальной в проспекте эмиссии цене в 17,30 злотых за штуку.

Согласно проспекту эмиссии, компания намерена использовать средства IPO на создание новой производственной линии аккумуляторов и уменьшение долговой нагрузки.

Справка УНИАН. Созданная в 1990 году WESTA в прошлом году получила почти 34 млн. долларов чистой прибыли после 23 млн. долларов убытков годом ранее, а доходы выросли до 154 млн. долларов с 83 млн. долларов.

Активы компании на конец прошлого года составляли 336,6 млн. долларов, в то время как долги 294,7 млн. долларов.