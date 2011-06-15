Украинские акции на зарубежных рынках показали во вторник смешанную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных фондовых рынках, продемонстрировали во вторник, 14 июня, смешанную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения во вторник стали акции производителя молочных продуктов Milkland (-2,24%). Бумаги нефтедобывающей компании JKX Oil & Gas (-0,63%) и горно-рудной компании Ferrexpo (-0,63%) также распродавались.

Аналитики также констатируют, что компании агропромышленного сектора во вторник продемонстрировали рост котировок. Так, бумаги Astarta Holding прибавили 1,12%, Agroton Public - 0,65%, Kernel Holding - 0,18%.