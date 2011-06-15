Westa к 2016 году хочет увеличить капитализацию в 5 раз - до 1 млрд. долл.

Варшава. Украинский производитель аккумуляторов компания Westa Isic рассчитывает на увеличение своей капитализации в ближайшие пять лет до 1 млрд. долларов с нынешней около 190 млн. долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-президент компании Дмитрий НИКИТИН в среду в Варшаве.

Он сказал, что компания в ближайшие годы будет динамично развиваться благодаря огромному потенциалу рынка стандартных автомобильных аккумуляторов и развитию новых направлений деятельности.

«У нас такая планка, чтобы в течении 5 лет была миллиардная компания», - сказал вице-президент, не исключив, что поставленная цель может быть достигнута и раньше.

Генеральный директор Westa Денис ДЗЕНЗЕРСКИЙ отметил УНИАН, что компания намерена в ближайшие годы сохранить темпы роста, заметив, что к 2015 году предприятие рассчитывает занять 5-7% европейского рынка аккумуляторов и 30-35% рынка стран СНГ.

Гендиректор отметил, что до 60% доходов компания намерена получать от продаж на рынке стран СНГ, назвав двумя другими ключевыми рынками Евросоюз и страны Ближнего востока.

Он добавил, что компания хочет увеличить свою долю на польском рынке в текущем или следующем году до 15% с 5-7% в 2010 году, продав от 400 до 600 тыс. аккумуляторов.

Как сообщал УНИАН, Westa в начале июня продала 25% своих акций за около 48 млн. долларов, что означает капитализацию всей компании на уровне 192 млн. долларов.

В прошлом году компания увеличила доходы на почти 90% - до 154 млн. долларов, получив 34 млн. долларов чистой прибыли после 23 млн. долларов убытков годом ранее.

Активы компании на конец прошлого года составляли около 340 млн. долларов, в то время как долги около 300 млн. долларов.

Акции Westa на сегодняшнем дебюте на Варшавском фондовом рынке подорожали на 2% - до около 4,4 доллара за штуку.