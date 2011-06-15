Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 июня, снизился на 0,24% – до 935,25 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 285 млн. 985 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,21% – до 2390,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 230 млн. 91 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 639 тыс. грн.