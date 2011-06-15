WIG-Ukrainе закончил среду снижением

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка в среду продолжил падение, закончив торги почти однопроцентным минусом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukrainе на фоне негативных котировок основных индексов польского рынка закончил сегодняшние торги на уровне 980,4 пунктов, что на 0,9% ниже вчерашнего закрытия.

Индекс „голубых” фишек просел на 0,4% на фоне 0,8% падения индекса небольших компаний sWIG80 и 0,3% минуса индекса средних компаний mWIG40.

Сегодня подешевели бумаги шести из семи, входящих в украинский индекс, компаний, а лидерами падения стали Milkiland (-5%), KSG-Agro (-4,7) и Agroton (-3,2).

Акции остальных компаний подешевели в пределах 0,7-2,6%.

Против рынка торговались бумаги компании Astarta (+2,6).

На плюсе среду закончил также дебютировавшая сегодня компания Westa (+2,1%)

Объем торгов бумагами украинских эмитентов составил более 9 млн. долларов при сделках на около 500 млн. долларов на всем рынке.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе закончил вторник 0,25% минусом после 0,6% плюса в понедельник.