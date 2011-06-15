Сегодня на Украинской бирже состоялась борьба между покупателями и продавцами - эксперт

В среду на Украинской бирже состоялась «классическая борьба» между покупателями и продавцами, победу в которой с небольшим перевесом одержали последние.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

С одной стороны, подчеркнула она, «негативные тенденции на мировых площадках оказывали давление на отечественный рынок, с другой стороны, игрокам было тяжело устоять перед соблазном покупки заметно подешевевших за последнее время бумаг». По итогам торгов в среду, 15 июня, индекс Украинской биржи просел на 0,21% до 2390 пунктов.

По словам Я.ЛАВРИК, торги на Украинской бирже в среду открылись в «красной зоне» на фоне отскока вниз на европейских рынках и разнонаправленной динамики на российских площадках. Накануне на встрече министры финансов Европейского Союза так и не смогли прийти к единому мнению относительно предоставления Греции второй программы помощи. Тем не менее, несмотря на преобладание продаж на зарубежных рынках, индекс Украинской биржи практически сразу же развернулся вверх и уже к обеду вышел на положительную территорию. «В последнее время отечественный рынок выглядел хуже своих зарубежных коллег, поэтому умеренный рост акций сегодня днем выглядел вполне оправданным», - считает аналитик.

Как сообщила Я.ЛАВРИК, ситуация вновь резко изменилась во второй половине дня. Продажи на внешних биржах усилились, что не могло остаться без внимания участников отечественных торгов. Опубликованная в США статистика в очередной раз оказалась разочаровывающей: потребительские цены в мае выросли на 0,2%, что на 1 процентный пункт выше ожиданий экспертов, а рост промышленного производства, напротив, оказался ниже прогнозов. «Естественно, что в сложившейся ситуации перевес на отечественных площадках был на стороне продавцов. В результате сессия на Украинской бирже завершилась на умеренно-негативной ноте», - отметила аналитик.

По ее информации, одним из лидеров сегодняшнего роста стали акции «Укртелекома», которые дорожают второй день подряд после того как руководство оператора озвучило планы выделить мобильную связь в отдельное юридическое лицо с целью последующей реализации. Инвесторы ожидают повышения финансовых показателей эмитента после продажи убыточного сегмента бизнеса.

Аналитик отметила, что на фоне спекулятивных покупок завершили день в плюсе акции «Центрэнерго» (+1,14%), Авдеевского КХЗ (+1,53%), «Стирола» (+1,35%), Стахановского ВСЗ (+1,11%). По ее словам, «в последнее время данные бумаги были не в фаворе у игроков и часто оказывались в лидерах падения. Вероятно, что сегодня игроки посчитали их ценовые уровни наиболее привлекательными для спекулятивных покупок». В лидерах падения среди бумаг индексной корзины Украинской биржи в среду закрепились акции «Мотор Сичи» (-1,02%), «Укрнафты» (-1,19%), а также банковского сектора: «Укрсоцбанка» (-2,20%) и «Райффайзен банка Аваль» (-0,98%).

В целом же аналитик ожидает продолжения вялой нисходящей динамики на Украинской бирже в среднесрочной перспективе ввиду сохраняющихся рисков на мировых рынках.