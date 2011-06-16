Внешний новостной фон на рынках акций продолжает ухудшаться - эксперт

Внешний новостной фон на рынках акций в настоящее время продолжает ухудшаться.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что после закрытия украинских торговых площадок в среду, 15 июня, снижение фондовых индексов США продолжилось. По результатам торговой сессии индексы S&P 500 и DJIA потеряли 1,7% и 1,5% соответственно. При этом снижение акции сырьевого, финансового, технологического и промышленного секторов превысило отметку в 2%. Лучше рынка выглядели акции сектора коммунальных услуг, а также сектора услуг и здравоохранения.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, в четверг утром распродажи на рынках акций продолжились. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижались в пределах 0,2-0,3%, в то время как снижение индекса MSCI Asia Pacific превышало отметку в 2%. При этом котировки нефти марки WTI росли в пределах 0,3% после попытки выхода вниз из текущего торгового диапазона. «Несмотря на очевидные признаки дальнейшего ухудшения настроений игроков, формирования предпосылок для панических распродаж (снижения индекса Украинской биржи более чем на 4%) пока что не наблюдается», - считает аналитик.

По его мнению, «главным фактором, который стоит за провалом третьей попытки отскока с начала прошлой недели, остается замедление темпов роста мировой экономики. Публикация экономических данных в США (инфляция, промышленное производство, региональный индекс делового оптимизма) снова указала на то, что участники рынка недооценивают глубину замедления. Дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость рисковых активов, ожидаемо стала эскалация социальных протестов в Греции в ответ на планы применения новых мер бюджетной экономии».

Как полагает аналитик, несмотря на то, что новостной поток в течение сегодняшнего дня формируется событиями вокруг долговых, политических и социальных проблем Греции, участникам рынка следует обращать внимание на публикацию экономических данных (15:30, 17:00 по киевскому времени). Хотя возможный дефолт Греции действительно может привести к серьезным негативным последствиям, рынок не верит в реализацию такого сценария. Например, значение «барометра страха», рассчитываемого Credit Suisse, находится на 60% выше уровня августа 2007 года и на 130% выше минимального уровня 2008 года (чем выше значение индекса, тем более оптимистичны настроения инвесторов).

Таким образом, подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, «к теме потенциального греческого дефолта следует относиться как к кислому соусу – нейтральное блюдо будет казаться кислым, однако сладкие пирожные все же будут сладкими».