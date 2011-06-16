Западные биржи снизились на фоне новых опасений касательно долгов Греции - эксперты

Западные фондовые площадки в среду, 15 июня, продемонстрировали снижение на фоне возобновившихся опасений касательно долговых проблем Греции.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, ухудшение настроений на рынках произошло после того, как министры финансов Евросоюза не смогли прийти к единому мнению в решении проблем Греции. Негатива в среду также добавили слабые статистические данные из США, где индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в июне упал с 11,88 до 7,79 пункта, тогда как прогнозы были на уровне 12,5 пункта. Не порадовали инвесторов и данные по индексу потребительских цен и промышленному производству, которые также оказались хуже ожиданий рынка.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне выходит индекс потребительских цен региона за май. В США публикуются данные об объемах начатого строительства за май, данные по рынку труда и значение филадельфийского индекса деловой активности за июнь.

Аналитики констатируют, что фондовые площадки Украины в среду закрылись в красной зоне. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи наибольший рост был зафиксирован по акциям Авдеевского КХЗ (+1,53%), «Стирола» (+1,35%) и «Укртелекома» (+1.19%). Лидерами падения стали бумаги «Укрсоцбанка» (-2,20%), «Захидэнерго» (-1,19%) и «Укрнафты» (-1,19%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 июня, снизился на 0,24% – до 935,25 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 985 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,21% – до 2390,00 пункта. Общий объем торгов составил 230 млн. 91 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 639 тыс. грн.