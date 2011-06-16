Кризис в Греции негативно повлиял на украинские фондовые рынки - эксперты

Финансовый кризис в Греции негативно повлиял в среду, 15 июня, на ситуацию на украинских фондовых рынках.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наибольшие распродажи на Украинской бирже вчера наблюдались среди акций банковского сектора. Так, «Укрсоцбанк» потерял 2,20% стоимости, «Райффайзен банк Аваль» - 0,98%. Среди лидеров падения также оказались бумаги нефтедобывающей компании «Укрнафта» (-1,19%) и производителя двигателей «Мотор Сич» (-1,02%).

Аналитики отмечают, что торги акциями Авдеевского КХЗ (+1,53%) и «Укртелекома» (+1,19%) на Украинской бирже в среду закрылись ростом котировок.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 июня, снизился на 0,24% – до 935,25 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 985 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,21% – до 2390,00 пункта. Общий объем торгов составил 230 млн. 91 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 639 тыс. грн.