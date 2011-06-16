Эксперт: половина акций корзины индекса Украинской биржи вчера выросли

Половина акций, составляющих корзину индекса Украинской биржи, завершили вчерашнюю торговую сессию ростом.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его подсчетам, средний показатель масштаба роста акций индексной корзины Украинской биржи в среду, 15 июня, составил 1%. Абсолютным лидером стали бумаги Авдеевского КХЗ – их рост составил 1,5%. Снижение возглавили акции «Укрсоцбанка» – котировки данного эмитента потеряли 2,2%.

Аналитик отметил, что индекс Украинской биржи в среду упал на 0,21% на фоне умеренно негативной динамики на внешних рынках. При этом индекс снова закрылся ниже отметки на уровне 2400 пунктов, которая, согласно популярному мнению, выступает в роли сильного уровня сопротивления.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 15 июня, снизился на 0,24% – до 935,25 пункта. Общий объем торгов составил 285 млн. 985 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,21% – до 2390,00 пункта. Общий объем торгов составил 230 млн. 91 тыс. грн., из них на срочном рынке – 74 млн. 639 тыс. грн.