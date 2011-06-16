Украинские акции на зарубежных рынках снова продемонстрировали смешанную динамику - эксперты

Украинские акции на зарубежных фондовых рынках вчера снова продемонстрировали смешанную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что инвесторы в среду, уже вторую торговую сессию подряд, распродавали акции производителя молочных продуктов Milkiland (-4,97%). За два дня бумаги компании снизились на 7,5%. Акции сельскохозяйственной компании Agroton (-3,23%) и горно-рудной Ferrexpo (-3,06%) также торговались в минусе.

По словам аналитиков, снижение в среду было зафиксировано и по акциям нефтедобывающих компаний. Так, котировки Regal Petroleum потеряли 2,72%, JKX Oil & Gas - 1,58%. Тем не менее, акции агропромышленной компании Astarta Holding продемонстрировали рост на 2,58%, а бумаги нефтедобывающей компании Cadogan Petroleum укрепились на 0,60%.