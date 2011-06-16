Moody's присвоило еврооблигациям Киева предварительный рейтинг «В2»

Международное рейтинговое агентство Moody`s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций Киева на сумму 300 млн. долл. предварительный рейтинг «В2». Прогноз рейтинга - стабильный.

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по мнению рейтингового агентства, срок обращения облигаций составит 3-5 лет, при этом объем выпуска превысит 300 млн. долл.

Также указывается, что окончательный рейтинг будет присвоен выпуску еврооблигаций Киева после получения полной документации по сделке.