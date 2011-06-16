Индекс ПФТС снизился на 1,23%, Украинской биржи – на 1,05%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 16 июня, снизился на 1,23% – до 923,71 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 25 млн. 189 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 1,05% – до 2364,88 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 215 млн. 350 тыс. грн., из них на срочном рынке – 90 млн. 331 тыс. грн.