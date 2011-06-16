WIG-Ukraine закончил четверг снижением

Варшава. Индекс «украинских компаний» Варшавского фондового рынка третью сессию подряд закончил снижением, закрывшись в четверг 0,6% минусом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG-Ukraine на фоне падающих основных фондовых индексов польского рынка закрылся на уровне 974,73 пунктов, что чуть выше минимальных значений сегодняшней сессии.

В четверг подешевели бумаги шести из восьми украинских компаний на регулированном рынке ВФБ.

Лидерами падения стали акции Ksg-Agro (более 4%), IMC (-2,9%) и Milkiland (-1,6%).

Дебютировавшая вчера 2% ростом компания Westa подешевела сегодня на 1,3%.

Против рынка торговались акции сельскохозяйственных Agrotonа и Astarta, которые подорожали на 0,6 и 0,5 процентов.

Объем торгов украинскими бумагами составил 12,1 млн. долларов при 420 млн. долларовом обороте на всем рынке.

Индекс „голубых” фишек закончил четверг 0,1% падением, mWIG40 просел на на 0,60%, а sWIG80 на 0,9%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukrainе закончил среду 0,9% минусом после 0,25% снижения во вторник.

Понедельник украинский индекс закончил 0,6% ростом.