Казахстан и Россия готовы подержать Беларусь, приватизировав ее крупные объекты – Назарбаев

Санкт-Петербург. Казахстан и Россия готовы оказать экономическую поддержку Беларуси и вложить средства в приватизацию ее крупных объектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ в ходе Петербургского международного экономического форума.

«В одном из членов этого (Таможенного) союза - Белоруссии - сегодня труднейшие условия. Я думаю, Казахстан и Россия могли бы поддержать Белоруссию, если, конечно, будет ответное движение навстречу к нам. Мы могли бы вложить соответствующие инвестиции на модернизацию и приватизацию крупных объектов в Белоруссии, за которые они бы получили хорошие деньги для сегодняшних своих проблем», - сказал Н.НАЗАРБАЕВ.

По его словам, Казахстан всегда был сторонником интеграционных процессов в СНГ, ШОС и других объединениях.

По его словам, товарооборот Казахстана со странами Таможенного союза возрос более чем на 40%.