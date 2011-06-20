АМКУ разрешил ЕБРР приобрести опосредованно более 25% Кредитпромбанка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на опосредованное приобретение более 25% акций Кредитпромбанка (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, обнародованном на сайте ведомства.

В частности, АМКУ предоставил разрешение компании «Калума Холдингз Лимитед» (Лимассол, Кипр) на приобретение акций ПАО «Кредитпромбанк» (Киев), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления кредитно-финансового учреждения. Кроме того, предоставлено разрешение ЕБРР на приобретение 25% компании «Калума Холдингз Лимитед».

Как сообщалось, в октябре 2010 года директор Европейского банка реконструкции и развития в Украине Андрес КУУСВЕК заявил, что кредиторы «Кредитпромбанка», в т.ч. и ЕБРР, за счет реструктуризации обязательств приобретут 49% капитала этого кредитного финансового учреждения. Согласно соглашению, которое было подписано 21 сентября 2010 года, была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн. долл. в более длинные инструменты, другая часть кредитов банку на уровне 100 млн. долл. инвестирована в акционерный капитал. Среди кредиторов, которые таким образом станут акционерами «Кредитпромбанка», А.КУУСВЕК назвал ЕБРР, «Райффайзен Банк» и др.

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 14,589 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,255 млрд. грн., обязательства - 12,763 млрд. грн., уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал - 1,825 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в I квартале сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 663 тыс. грн.

Основными акционерами банка являются компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 24,974%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 4,915%, опосредованное – 70,0799%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) напрямую владеет 45,1089% акций.