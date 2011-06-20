Ovostar привлекла в рамках IPO на Варшавской бирже 33,2 млн. долл.

Варшава. Украинский производитель яиц и яичных изделий компания Ovostar Union в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже привлекла 93 млн. злотых ($1=2,8).

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, Ovostar удалось продать все 1,5 млн. акций по максимальной цене размещения 62 злотых за штуку.

Спрос частных инвесторов на акции компании превысил предложение на более, чем 50%.

Исходя из цены продажи 25% пакета, инвесторы оценили Ovostar в 132,8 млн. долларов.

Почти 90% акций компании купили институциональные инвесторы.

По данным представителей Dom Maklerski BZWBK, которая провела IPO 4 из 8 котирующихся на главном рынке ВФБ компаний из Украины, Ovostar стала первой украинской компанией, которая продала свои бумаги по максимальной цене проспекта эмиссии.

Как сообщал УНИАН, Ovostar сообщала, что рассчитывает получить чистыми от IPO 31 млн. долларов, которые намерена потратить на свое развитие в 2011-2012 годах.

Справка УНИАН. В 2010 году Ovostar Union увеличила продажи до 37 млн. долларов с 32 млн. долларов годом ранее, а чистую прибыль в 3,6 раза до более чем 9 млн. долларов.

Активы компании на начало текущего года составляли 40,8 млн. долларов, долг - 9,4 млн. долларов.