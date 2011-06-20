Украинская ViOil намерена провести IPO в Варшаве

Варшава. Украинский производитель подсолнечного масла компания ViOil решила провести первичное размещение акций на Варшавской фондовой бирже.

Об этом компания сообщила УНИАН в понедельник, 20 июня, не уточнив объем предполагаемой эмиссии и строки размещения.

«Предложение может включать продажу бумаг новой эмиссии или потенциально продажу уже существующих акций акционерами ViOil», - сказано в сообщении.

Компания намерена обнародовать условия IPO после утверждения ее проспекта эмиссии органами финансового надзора Люксембурга (CSSF) и Польши (KNF).

Глобальным координатором планируемого размещения избран Credit Suisse Securities, а менеджерами - Concorde Limited и Dom Inwestycyjny BRE Bank.

Согласно сообщению, ViOil за первые три квартала 2011 финансового года (к 31 марта) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил доходы на более, чем 40% - до 220 млн. долларов, а чистую прибыль в 2,6 раза - до 26,5 млн. долларов.

EBITDA увеличилась в 2 раза до 39,3 млн. долларов.

Согласно сообщению, доля ViOil на мировом рынке экспорта подсолнечного масла составляет около 4%.

Как сообщал УНИАН, с начала года на ВФБ дебютировали четыре компании из Украины, три из которых - на регулированном рынке и одна - на альтернативном NewConnect.

Еще один дебют украинской компании запланирован на конец июня.

Справка УНИАН. На ВФБ котируются бумаги 9 компаний из Украины (главным образом, агропромышленного сектора), три из которых дебютировали на рынке в 2010 году.

Первой на ВФБ в 2006 году дебютировала Astarta, после которой в 2007 году последовал Kernel.

Глава ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ в мае прогнозировал в текущем году дебюты от 5 до 10 компаний из Украины.