Вчера в центре внимания инвесторов были долговые проблемы Греции - эксперты

Вчера, в свете отсутствия важной макроэкономической статистики, в центре внимания инвесторов были долговые проблемы Греции.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торги на западных фондовых площадках в понедельник, 20 июня, проходили преимущественно на негативной территории. Пессимистические настроения на рынке были связаны с решением министров финансов стран Еврозоны отложить окончательное решение об очередном транше помощи Греции до июля. При этом американские индексы были поддержаны после открытия позитивными данными из сектора авиастроения, где Boeing получил большой объем заказов.

Как сообщают аналитики, сегодня будет опубликован индекс экономических ожиданий ZEW по Германии за июнь. В США выйдут данные об изменении продаж домов на вторичном рынке жилья. Также сегодня начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.