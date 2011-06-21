Эксперты: лидерами роста на Украинской бирже в понедельник стали акции банков

Лидерами роста среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в понедельник стали акции банковского сектора, после значительного падения на прошлой неделе.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, котировки акций «Райффайзен банка Аваль» в понедельник выросли на 3,43%. Ценные бумаги «Укрсоцбанка» подорожали на 2,22%.

Как отмечают аналитики, наибольшее снижение в понедельник показали акции Стахановского вагоностроительного завода (-2,06%) и «Мотор Сичи» (-0,87%). Капитализация Мариупольского завода тяжелого машиностроения сократилась в два раза после увеличения количества простых именных акций в 22 раза.

В целом же в понедельник фондовые площадки Украины закрылись со смешанной динамикой индексов, констатируют аналитики.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 20 июня, снизился на 0,35% – до 910,56 пункта. Общий объем торгов составил 138 млн. 319 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,26% – до 2352,33 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 376 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 754 тыс. грн.