Сейчас наблюдается наиболее перспективная попытка отскока перепроданных акций - эксперт

На данный момент наблюдается наиболее перспективная за последние недели попытка отскока перепроданных рынков акций вверх.

Так аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовых площадках.

По его информации, сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 продолжили рост, который длится уже в течение четырех торговых сессий подряд. В то же время, рост фондовых индексов в странах Азии является сдержанным, что говорит о том, что у покупателей все еще нет значительного перевеса. «Интересно то, что лидером роста на фондовом рынке КНР являются акции девелоперских компаний, что на фоне положительных комментариев ряда ведущих инвестиционных банков может говорить о локальном изменении отношения к рискам сильного замедления экономики Поднебесной», - подчеркнул аналитик.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка сложился умеренно позитивный. «Если в ходе вчерашней торговой сессии, несмотря на умереннo негативный внешний фон, игрокам не следовало рассчитывать на драматичное снижение стоимости акций, то сегодня ситуация зеркально противоположна. Несмотря на умеренно положительный внешний фон, украинским инвесторам не следует рассчитывать на сильный рост акций, подкрепленный увеличением торговой активности», - полагает аналитик.