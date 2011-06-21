Украинский рынок акций вчера следовал за событиями на мировых площадках - эксперт

Украинский рынок акций в понедельник, 20 июня, следовал за событиями на мировых площадках: после снижения на старте торгов стабилизировался в середине дня, а в конце сессии и вовсе закрепился на положительной территории.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что значение индекса Украинской биржи в понедельник повысилось на 0,3%, однако уровень торговой активности оказался низким даже по меркам летнего времени. Так, объем торговли акциями не превысил 130 млн. грн., а значение 10-дневной скользящей средней после трех дней роста подряд снова начало снижаться.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в авангарде роста на Украинской бирже в понедельник оказались аутсайдеры прошедшей недели: акции «Райффайзен Банка Аваль» и «Укрсоцбанка». После снижения на 7% и 9% по результатам недели с 10 по 17 июня котировки данных эмитентов 20 июня повысились на 3,4% и 2,65% соответственно. Лидером снижения среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Стахановского ВСЗ, котировки которого снизились на 1,95%. При этом акции данного эмитента все еще торгуются на 7,7% выше минимального уровня с начала года.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 20 июня, снизился на 0,35% – до 910,56 пункта. Общий объем торгов составил 138 млн. 319 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,26% – до 2352,33 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 376 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 754 тыс. грн.