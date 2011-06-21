Эксперт: шестинедельное снижение фондового рынка США утомило инвесторов

Снижение фондового рынка Соединенных Штатов в течение шести недель подряд утомило инвесторов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «теперь отсутствие негативных новостей является поводом по крайней мере для нейтральной динамики рынка акций, а в случае публикации позитивных экономических данных игрокам можно будет рассчитывать на рост».

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в понедельник, 20 июня, выросли на 0,5% и 0,6% соответственно, сумев закрыться вблизи максимальных уровней дня впервые за последние три торговых сессии. Представители всех основных секторов продемонстрировали рост. При этом по итогам прошлой недели лучше рынка выглядят акции промышленных компаний, хуже – бумаги сырьевого, финансового и технологического секторов.

Оценивая ситуацию на рынках акций в контексте событий на долговом рынке, аналитик отметил, что, «несмотря на более спокойные комментарии медиа, доходность обязательств стран PIGS отказывается снижаться». Например, после незначительной коррекции в пятницу, 17 июня, доходность 2-х летних обязательств Португалии в понедельник, 20 июня, обновила максимальный уровень года. В то же время, динамика индекса волатильности VIX может, напротив, расцениваться как позитивный сигнал, свидетельствующий о некотором снижении рисков. Так, значение индекса VIX опустилось до отметки 20, ниже которой оно находилось с 23 марта по 15 июня.