Индекс Украинской биржи в понедельник вырос после трехдневного падения - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 20 июня, вырос после трехдневного падения.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики констатируют, что акции банковского сектора в понедельник стали лидерами умеренного роста на отечественных фондовых рынках. Так, котировки «Райффайзен банка Аваль» на Украинской бирже выросли на 3,43% после падения на 9,6% на протяжении пяти предыдущих торговых сессий. Бумаги «Укрсоцбанка» укрепились на 2,65%, после того как за три предыдущих торговых дня снизились на 9,3%.

По информации аналитиков, снижение на Украинской бирже в понедельник продемонстрировали акции производителя двигателей «Мотор Сич» (-0,90%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 20 июня, снизился на 0,35% – до 910,56 пункта. Общий объем торгов составил 138 млн. 319 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,26% – до 2352,33 пункта. Общий объем торгов составил 189 млн. 376 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 754 тыс. грн.