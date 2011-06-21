Vioil может привлечь в рамках IPO около 140 млн. долларов

Варшава. Украинский производитель подсолнечного масла компания Vioil может привлечь в рамках первичного размещения акций на Варшавском фондовом рынке около 140 млн. долларов.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила уполномоченный представитель компании по вопросам коммуникации Магда КОЛОДЗЕЙЧИК.

Она отказалась назвать точные параметры планируемого IPO, заметив, что среди опубликованных в СМИ данных о возможных поступлениях «более реалистична» информация агентства Reuters о возможных 140 млн. долларов (некоторые СМИ сообщали о 200 млн. долларов – УНИАН).

Собеседник агентства не стала прогнозировать сроки размещения, отметив, что они будут зависеть от того, насколько быстро проспект эмиссии будет утвержден органами финансового надзора.

М.КОЛОДЗЕЙЧИК также не уточнила, какой пакет Vioil намерена продать в ходе IPO.

Она напомнила, что компания может продать вновь выпущенные или уже существующие акции, которые будут предложены, как институциональным, так и частным инвесторам в Польше и в ряде других стран.

«На этом этапе – это все, что мы можем сообщить», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Vioil в понедельник объявила о намерении провести IPO на ВФБ для финансирования своего дальнейшего развития.

Глобальным координатором планируемого размещения избран Credit Suisse Securities, а ко-лид-менеджерами Concorde Limited и Dom Inwestycyjny BRE Bank.

Справка УНИАН. ViOil задекларировала за первые три квартала 2011 финансового года (к 31 марта) рост дохода на более, чем 40% до 220 млн. долларов, увеличение EBITDA в 2 раза до 39,3 млн. долларов, а чистой прибыли - в 2,6 раза до 26,5 млн. долларов.

Компания владеет Черновицким и Винницким масложиркомбинатом с общей годовой мощностью переработки 511 тыс. тонн семян подсолнечника, а также имеет сеть из 12 хранилищ мощностью 186 тыс. тонн.

ViOil оценивает свою долю на мировом рынке экспорта подсолнечного масла в около 4%.