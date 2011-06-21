Эксперты: акции украинского нефтегазового сектора за рубежом закрылись разнонаправленно

Акции украинского нефтегазового сектора на зарубежных рынках продемонстрировали в понедельник, 20 июня, разнонаправленную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Cadogan Petroleum (-2,56%) в понедельник снова просели, потеряв за три дня 9,5%. В то же время, бумаги других нефтегазовых компаний - Regal Petroleum и JKX Oil & Gas - выросли на 0,56% и 0,04% соответственно.

Как отмечают аналитики, акции производителя молочных продуктов Milkiland завершили понедельник ростом на 1,34%, несколько отыграв падение в 11,7% за четыре предыдущие торговые сессии. Инвесторы вчера распродавали бумаги агропромышленной компании Kernel Holding (-3,04%) и горно-рудной компании Ferrexpo (-2,13%).