Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 июня, повысился на 0,63% – до 916,31 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 248 млн. 931 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов повысился на 0,75% – до 2369,95 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 203 млн. 654 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 177 тыс. грн.