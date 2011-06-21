WIG Ukraine закончил вторник снижением

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавского фондового рынка во вторник продолжил снижение, закончив торги 0,25% минусом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG Ukraine просел чуть меньше индекса средних и небольших компаний польского рынка, которые закончили день 0,3% снижением.

Индекс «голубых» фишек WIG20 закончил торги 0,3 процентным плюсом.

Среди украинских компаний сегодня подорожали бумаги компании Аstarta (+0,5%) и IMC (0,4%).

Бумаги Аgrotonа и Milkiland закончили вторник на уровне понедельника.

Акции других компаний дешевели в диапазоне от 0,1 до 1 процента, а лидерами снижения стали Sadovaya и Kernel.

Объем торгов акциями украинских эмитентов составил 22 млн. долл. при торгах на 346 млн. долл. на всем рынке.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил понедельник, 20 июня, 1,2% минусом.