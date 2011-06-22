Временная стабилизация ситуации в Греции не впечатлила инвесторов - эксперт

Временная стабилизация ситуации в Греции не впечатлила инвесторов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «это говорит о том, что рынок заблаговременно учел наиболее вероятный вариант развития ситуации в Греции».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание Комитета по монетарной политике США (FOMC). Результаты заседания будут опубликованы в 20:30 по киевскому времени, а пресс-конференция Бена БЕРНАНКЕ начнется в 22:15. Инвесторам следует ожидать снижения прогнозов роста ВВП Соединенных Штатов от ФРС, а также комментариев от Б.БЕРНАНКЕ о глубине экономического замедления. «Ожидания начала новой программы экономического стимулирования сразу по окончании текущей не оправдаются, однако мы не считаем, что рынки акций будут разочарованы этим», - прогнозирует аналитик.