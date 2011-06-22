Эксперт считает, что о начале ралли на рынках акций говорить преждевременно

Рынки акций проходят через очередную попытку отскока вверх, и о начале ралли на рынках рисковых активов говорить преждевременно.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он сообщил, что во вторник, уже после закрытия торговых площадок в Украине, рост фондовых индексов США ускорился. По итогам дня индексы S&P 500 и DJIA выросли на 1,3% и 0,9% соответственно. При этом более волатильные индексы NASDAQ и Russell 2000 закрылись ростом более чем на 2%. «Такая комбинация результатов ведущих индексов говорит о том, что участники рынка предпочитали покупать те акции, которые сильно подешевели накануне», - объяснил аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО полагает, что внешний фон на открытии украинского рынка акций в среду сложился умеренно позитивный. Сегодня утром на фондовых площадках Азии продолжили доминировать скорее положительные настроения. Фьючерсы на индекс S&P 500 корректируются в пределах до 0,1%, что является нормальной ситуацией после роста более чем на 1% накануне.