Западные биржи выросли на фоне ослабления опасений относительно кризиса в еврозоне - эксперты

Торги на западных фондовых площадках во вторник, 21 июня, прошли в зеленой зоне на фоне ослабления опасений относительно долгового кризиса в еврозоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В то же время, считают аналитики, статистика как по Европе, так и по США во вторник была не слишком позитивной. Так, в июне 2011 года индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW снизился до -9 пунктов, тогда как эксперты ожидали снижения до 2 пунктов. Это самое низкое значение с января 2009 года. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США упали на 3,8%, что оказалось несколько лучше прогноза.

По информации аналитиков, сегодня в еврозоне будут опубликованы данные по новым промышленным заказам за апрель и индекс потребительского доверия за июнь. Уже после закрытия украинских фондовых площадок станет известно решение ФРС США по ключевой процентной ставке, а также состоится пресс-конференция ФРС.

Аналитики отмечают, что фондовые площадки Украины во вторник закрылись ростом индексов. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи снижение было зафиксировано только по «Захидэнерго» (-2,46%), «Укрнафте» (-0,44%) и «Донбассэнерго» (-0,28%). Лидерами роста стали бумаги «Мотор Сичи» (+2,08%), «Азовстали» (+1,94%) и «Центрэнерго» (+1,15%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 июня, повысился на 0,63% – до 916,31 пункта. Общий объем торгов составил 248 млн. 931 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,75% – до 2369,95 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 654 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 177 тыс. грн.