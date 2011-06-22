Нестабильность сыграла свою роль в ходе вчерашних торгов на Украинской бирже - эксперт

Нестабильность, характерная для ранней стадии отскока, сыграла свою роль и в ходе вчерашних торгов на Украинской бирже.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «украинский рынок акций во вторник, 21 июня, снова беспрекословно следовал за событиями на мировых площадках». Это позволило индексу Украинской биржи во второй раз с начала недели завершить торговую сессию на положительной территории. После роста более чем на 1,5% на старте торгов значение индекса Украинской биржи по итогам дня выросло лишь на 0,75%. Объем торгов акциями остался на уровне понедельника, 20 июня.

Как отметил аналитик, среди эмитентов, входящих в состав индекса Украинской биржи, самый большой рост по итогам вторника продемонстрировали акции «Мотор Сичи» и «Азовстали» (AZST: ПЕРЕСМОТР), котировки которых выросли на 2% и 1,9% соответственно. Во втором эшелоне лидером роста стал Полтавский ГОК, однако чрезвычайно низкий объем торгов по данной бумаге свидетельствует о том, что за ростом на 4,1% не стоит ничего существенного.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 июня, повысился на 0,63% – до 916,31 пункта. Общий объем торгов составил 248 млн. 931 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,75% – до 2369,95 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 654 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 177 тыс. грн.