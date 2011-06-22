Вчера на Украинской бирже наблюдалось оживление среди акций ГМК - эксперты

Вчера на Украинской бирже наблюдалось оживление среди акций горно-металлургического сектора.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Украинской бирже во вторник котировки «Азовстали» поднялись на 1,94%, Енакиевского металлургического завода – на 1,04%, Алчевского металлургического комбината – на 0,81%, Авдеевского коксохимического завода – на 0,54%.

Как отмечают аналитики, лидерами роста на Украинской бирже во вторник стали акции производителя двигателей «Мотор Сич» (+2,08%). Бумаги генерирующей компании «Захидэнерго» (-2,46%) оказались среди лидеров падения.

Аналитики констатируют, что украинские фондовые рынки продемонстрировали рост второй день подряд.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 июня, повысился на 0,63% – до 916,31 пункта. Общий объем торгов составил 248 млн. 931 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,75% – до 2369,95 пункта. Общий объем торгов составил 203 млн. 654 тыс. грн., из них на срочном рынке – 58 млн. 177 тыс. грн.