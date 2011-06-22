Кабмин утвердил план размещения акций планируемых к продаже 11 энергокомпаний

Кабинет министров Украины утвердил план размещения акций планируемых к продаже в этом году 11 энергокомпаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства в среду.

«Решение принято, речь идет об 11 энергокомпаниях, которые выставляются на продажу», - сказал он.

А.РЯБЧЕНКО также напомнил, что перед тем, как будут опубликованы объявления о приватизации компаний, правительство еще должно утвердить условия их приватизации.

Напомним, 11 мая т.г. Кабинет министров передал Фонду госимущества госпакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергопоставляющих предприятий, которые планируется продать в 2011 году. Среди них 25% акций «Днепроэнерго» и 45,1% акций «Западэнерго», а также по 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго» и 25% акций «Киевэнерго».

16 июня А.РЯБЧЕНКО заявлял, что Кабинет министров Украины через полтора-два месяца утвердит конкурсные условия приватизации госпакетов акций ряда предприятий энергетики. Он также отметил, что на ближайшем заседании правительства планируется утвердить план-график приватизации акций энергетических компаний, которые планируется выставить на продажу в этом году. По его словам, в данный перечень войдут все энергетические компании, о приватизации которых было объявлено ранее.