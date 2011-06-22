Перевес сил на Украинской бирже в среду был на стороне «медведей» - эксперт

Перевес сил на Украинской бирже в среду, 22 июня, был на стороне «медведей», что обусловлено преобладанием пессимистичных настроений на мировых рынках акций.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

Она сообщила, что в среду, после открытия небольшим «гепом вверх», индекс Украинской биржи практически сразу же опустился на отрицательную территорию. Отечественные инвесторы опасались покупок под давлением красных значений зарубежных фондовых индикаторов.

По мнению Я.ЛАВРИК, на мировых рынках сегодня в фокусе оказались сразу два важных события. Накануне правительство премьера Греции Г.ПАПАНДРЕУ получило вотум доверия в парламенте и теперь готово принять новые меры по сокращению дефицита бюджета страны. «Утверждение мер бюджетной консолидации позволит Афинам получить очередной транш кредита от ЕС и МВФ, однако проблемы с долгами это не решит. Инвесторов также смутило то, что перевес голосов при голосовании в греческом парламенте оказался минимальным», - подчеркнула аналитик.

Я.ЛАВРИК добавила, что вторым событием, которое оказалось сегодня в центре внимания игроков, стало заседание ФРС США. В ожидании результатов заседания и выступления Бена БЕРНАНКЕ игроки вели себя крайне осторожно.

По словам аналитика, «напряженная ситуация на внешних площадках отразилась на динамике отечественных торгов. Ни продавцы, ни покупатели сегодня не спешили предпринимать активные действия, ожидая более четких сигналов извне. Кроме того, низкие объемы торгов, характерные для летнего сезона, делают украинский рынок легкоподвижным, что отражается на движении главного биржевого индикатора».

Среди внутренних новостей Я.ЛАВРИК отметила сообщение о том, что суд отменил запрет ГКЦБФР на обращение акций предприятий «Донецкстали». Ведь после данного запрета комиссии, принятого в конце мая, акции Ясиновского КХЗ и ш/у «Покровское» обвалились на 35% и 42% соответственно.

По информации аналитика, в среду индекс Украинской биржи просел на 0,09% до 2367,79 пункта. Среди бумаг индексной корзины наибольшие потери понесли акции банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» потерял 1,19%, «Укрсоцбанк» - 0,84%. В свою очередь, котировки Авдеевского КХЗ упали на 0,75%, «Донбассэнерго» - на 0,89%. В лидерах роста оказались бумаги Алчевского меткомбината (+1,09%), «Укрнафты» (+0,64%), Стахановского ВСЗ (+0,84%), а также слаболиквидные акции «Захидэнерго» (+0,98%).

Как прогнозирует Я.ЛАВРИК, завтрашнее открытие торгов на Украинской бирже будет зависеть от результатов выступления Б.БЕРНАНКЕ. «Мнения относительно того, продлит ли ФРС США программу количественного смягчения разделились, и сейчас инвесторы находятся в предвкушении речей главы Федерального резерва», - сказала аналитик.