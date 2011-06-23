Фондовые торги на западных площадках в среду проходили со смешанной динамикой - эксперты

Фондовые торги на западных площадках в среду, 22 июня, проходили со смешанной динамикой индексов накануне решения ФРС по ключевой процентной ставке и комментариев Бена БЕРНАНКЕ, которые прольют свет на состояние экономики в стране и дальнейшие меры в монетарной политике.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики также отмечают, что Греция порадовала сообщением о том, что правительство нового премьер-министра страны преодолело вотум недоверия и решительно настроено проводить новые реформы, в частности сокращать государственные расходы с целью сужения дефицита государственного бюджета и получения финансовой помощи от ЕС. После снижения на 1,8% в марте, рост промышленных заказов еврозоны в апреле 2011 года составил 0,7% при ожидавшемся 1%.

Как сообщают аналитики, фондовые площадки Украины в среду закрылись вблизи уровней открытия, а торги проходили на довольно низких объемах. Согласно результатам торгов индекс Украинской биржи упал на 0,09%, оказавшись на уровне 2367,79 пункта, а индекс ПФТС - на 0,33% до 919.29 пункта. Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Райффайзен банка Аваль» (-1,19%), «Донбассэнерго» (-0,89%) и «Укрсоцбанка» (-0,84%). Лидерами роста стали бумаги Алчевского меткомбината (+1,09%) и «Захидэнерго» (+0,98%).

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован комбинированный индекс деловой активности по Еврозоне и Германии за июнь. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице и продажам нового жилья за май.