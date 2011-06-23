Эксперт: снижение активности игроков сковывает динамику индекса Украинской биржи

Снижение активности игроков в настоящее время сковывает динамику индекса Украинской биржи.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что значение индекса Украинской биржи в среду, 22 июня, снизилось на 0,1% на фоне нейтрально-позитивной динамики на внешних площадках. «Впервые в этом году объем торгов акциями составил менее 100 млн. грн. - это может объяснить пассивность украинского рынка на завершающей стадии торговой сессии. В результате после нескольких дней роста подряд отечественному фондовому рынку пришлось проверять на прочность позиции покупателей. На украинских площадках это произошло даже раньше, чем на зарубежных», - подчеркнул аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, около половины акций из корзины индекса Украинской биржи завершили торги 22 июня в плюсе. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сегменте бумаг второго эшелона. Лидерами роста стали акции Алчевского меткомбината и «УкрАВТО», котировки которых выросли на 1,1% и 4,2% соответственно. Лидерами падения стали «Райффайзен банк Аваль» и Центрального ГОКа, котировки которых снизились на 1,2% и 2,2% соответственно.

Как сообщил аналитик, в настоящий момент индекс Украинской биржи все еще находится в консолидации, ограниченной уровнями 2340-2400 пунктов. «Движение от нижней границы к верхней и наоборот не является признаком успешной либо неудачной попытки отскока», - объяснил он.