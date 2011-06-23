Бен Бернанке не сумел вдохновить покупателей акций - эксперт

Глава Федеральной резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ не сумел вдохновить покупателей рисковых активов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, наиболее ожидаемым событием вчерашнего дня стало завершение двухдневного заседания комитета по монетарной политике США (FOMC). Результаты заседания полностью соответствуют ожиданиям. Основные тезисы таковы:

1) Снижение прогнозов роста экономики Соединенных Штатов. Федеральный резерв снизил свои ожидания до уровня 2,7-2,9% (3,4-3,9% в начале года), указав на то, что рост крупнейшей экономики мира должен активизироваться во втором полугодии. Также Б.БЕРНАНКЕ указал на то, что лишь часть причин, лежащих в основе текущего замедления деловой активности, является следствием краткосрочных. При этом коррекция прогнозов ФРС является частью тренда по нормализации ожиданий. Иными словами, ожидания экономистов относительно темпов роста экономики США возвращаются к реалистичным уровням.

2) Вопрос о начале программы количественного смягчения QE3 не актуален. При этом Б.БЕРНАНКЕ отметил, что Федеральный резерв обладает достаточным арсеналом инструментов для стимулирования экономической активности в случае необходимости. На данный момент оснований для поспешного ужесточения или дополнительного смягчения монетарной политики нет.

3) Ключевым отличием текущей ситуации от августа 2010 года является стабильность инфляционных ожиданий. Б.БЕРНАНКЕ, по сути, в очередной раз напомнил о том, что было причиной начала программы QE2 и на что следует обращать внимание в первую очередь при прогнозировании перспектив программы QE3. До тех пор, пока инфляционные ожидания являются стабильными и риск дефляции минимален, вероятность новой программы количественного смягчения сомнительна.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил относительно реакции рынков на результаты заседания FOMC и пресс-конференцию Б.БЕРНАНКЕ, что разброс динамики рынков акций был минимальным. Так, по итогам торговой сессии в среду, 22 июня, индекс S&P 500 снизился лишь на 0,65%, что трудно назвать заметной реакцией на важные события или изменения в характере новостного фона. Игроки имели завышенные ожидания относительно результатов заседания комитета по монетарной политике, которые, естественно, не оправдались.

С другой стороны, считает аналитик, «поведение инвесторов вряд ли можно назвать по-настоящему рациональным. Тот факт, что игроки продолжают негативно реагировать на ожидаемо негативные события, должен свидетельствовать о продолжающемся процессе корректировки ожиданий инвесторов. Если сказать проще - на рынках акций все еще слишком много оптимистов с завышенными ожиданиями роста экономики. Напомним, что, несмотря на затяжное падение стоимости акций, мы все еще не стали свидетелями так называемого процесса капитуляции - панического бегства в защитные активы. Именно поэтому мы не видим оснований для начала полноценного ралли на рынках акций в ближайшем будущем».

Кроме того, по мнению аналитика, очевидно также, что в настоящий момент на рынках акций происходит пока что наиболее успешная попытка отскока с начала месяца. При этом ранние стадии формирования предпосылок для непродолжительного роста акций зачастую могут сопровождаются нестабильностью, ложным пробитием консолидаций, а также ложным возобновлением нисходящей динамики. В таких условиях наиболее безопасным способом увеличения доли акций в инвестиционных портфелях является диапазонная торговля. Открывая сделку вблизи верхней границы диапазона, трейдер должен быть готов к проседанию рынка в нижней границе диапазона. Иными словами - для того, чтобы поймать хорошую точку входа, необходимо принять повышенный риск. Ближайший диапазон для покупки акций - при условии сохранения 20%-ной неснижаемой доли денежных средств и запаса средств для работы в следующем торговом диапазоне – сейчас находится в пределах от 2250 до 2350 пунктов.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный. Утром фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются в пределах от 0,1% до 0,3%, в то время как масштаб снижения на фондовых площадках в странах Азии не превышает 0,5%-0,6%. Это говорит о сохранении шансов для возобновления восходящей динамики по большинству рисковых активов во второй половине торговой сессии.