Фонд госимущества снова выставил на приватизационный конкурс 90,8% акций "Азовкабеля"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) снова выставил на приватизационный конкурс 90,8% пакет акций ОАО "Азовкабель". Объявление о проведении конкурса опубликовано в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» (от 22 июня т.г.).

По информации пресс-службы Фонда госимущества, стартовая цена пакета акций "Азовкабель" существенно снижена - до 11 млн. 425 тыс. 780 грн. (на конкурсе в 2010 г. стартовая цена пакета составляла 52 млн. 650 тыс. грн.).

Приватизационный конкурс состоится через 75 дней с момента публикации объявления о его проведении.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества уже несколько раз объявлял конкурс по продаже 90,8% пакета акций ОАО "Азовкабель" с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. Однако конкурсы были признаны не состоявшимися.

Справка УНИАН. ОАО "Азовкабель" (г. Бердянск, Запорожская обл.) - крупнейший поставщик кабельной продукции в СНГ, производит кабельно-проводниковую продукцию: кабели монтажные, сварочные, силовые гибкие, провода монтажные и пр.

По состоянию на начало 2007 года, 90,8% акций ОАО "Азовкабель" принадлежало Фонду госимущества Украины.

Уставный фонд ОАО "Азовкабель" составляет 12,583 млн. грн.