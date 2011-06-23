Инвесторы на украинских фондовых рынках вчера проявляли слабый интерес к акциям - эксперты

Инвесторы на украинских фондовых рынках вчера проявляли слабый интерес к акциям торгующихся компаний.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, лидерами падения на Украинской бирже в среду, 22 июня, стали акции банковского сектора. Так, котировки «Райффайзен банка Аваль» потеряли 1,19%, «Укрсоцбанка» - 0,84%. Бумаги «Алчевского металлургического комбината» выросли на 1,09%. Котировки генерирующей компании «Захидэнерго» также закрылись ростом на 0,98%.

Аналитики также сообщают, что украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Лидерами роста стали акции нефтегазовой компании Cadogan Petroleum (+3,31%), агропромышленной компании Agroton Public (+1,91%) и горнорудной компании Ferrexpo (+0,69%). Котировки агрокомпаний MHP (и Astarta закрылись снижением на 0,89% и 0,50% соответственно. За три торговые сессии акции MHP, крупнейшего производителя курятины в Украине, снизились на 4,3%.