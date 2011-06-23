«ПроКредитБанк» выпустит облигации на 400 млн. грн.

Наблюдательный совет ПАО «ПроКредитБанк» в среду, 22 июня, принял решение о выпуске облигаций на сумму 400 млн. грн.

Об этом сообщается в официальном Интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, банк проведет открытое размещение 400 000 шт. именных процентных облигаций серий «I», «J», «K», и «L». Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн./шт.

Размещение облигаций будет проводиться через организаторов торговли ПАО «Фондовая биржа «Перспектива» и ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» с привлечением торговца ценными бумагами ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены банком на кредитование малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 2,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,168 млрд. грн., обязательства – 2,234 млрд. грн., уставный капитал - 298,333 млн. грн., собственный капитал – 241,063 млн. грн.

«ПроКредит Банк» в I квартале сократил убыток против аналогичного периода 2010 года вдвое – до 7,853 млн. грн.

Акционерами банка, владеющими голосующими акциями, являются: ProCrеdit Holding AG – 60%, Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, немецкий KfW – 20%.