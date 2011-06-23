На фондовом рынке сегодня преобладают негативные настроения - Украинская биржа
18:06, 23 июня 2011Фондовый рынок
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На украинском фондовом рынке сегодня преобладают негативные настроения.
Так прокомментировали УНИАН текущую ситуацию на рынке в "Украинской бирже".
Как отметили на бирже, при невысоких объемах торгов, игроки распродают акции концерна «Стирол», «Крюковского вагоностроительного завода», «Азовстали», «Северного ГОКа» и др. По состоянию на 17:13 индекс Украинской биржи снизился на 2,47%.
На зарубежных площадках также наблюдаются распродажи. Фьючерсы на американские индексы проседают, российские биржевые индикаторы снижаются.
В целом, как отмечают на бирже, ни статистика из Европы, ни корпоративные новости пока не принесли позитива на фондовые рынки.
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