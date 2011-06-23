Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 июня, снизился на 1,84% – до 902,34 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 321 млн. 916 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 2,61% – до 2306,06 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 186 млн. 115 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 726 тыс. грн.