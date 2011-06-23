НБУ 23 июня купил ОВГЗ на 1,3 млрд. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил 23 июня 2011 года объем облигаций внутреннего государственного займа в своем портфеле на 1,3 млрд. грн. - до 71,784 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Объем ОВГЗ в собственности банков 23 июня уменьшился с 72,237 млрд. грн. до 70,416 млрд. грн., в собственности нерезидентов - сократился с 8,732 млрд. грн. до 8,683 млрд. грн., других владельцев - увеличился с 5,587 млрд. грн. до 5,646 млрд. грн.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным НБУ, 23 июня сократился с на 0,511 млрд. грн.