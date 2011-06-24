На украинских фондовых рынках в четверг наблюдались существенные распродажи - эксперты

На украинских фондовых рынках в четверг, 23 июня, наблюдались существенные распродажи по всему спектру бумаг.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, по индексу Украинской биржи в четверг было зафиксировано наибольшее снижение с 23 мая, а с 25 марта индекс потерял 20%.

Аналитики отмечают, что инвесторы на Украинской бирже в четверг распродавали акции всех секторов украинской промышленности. Генерирующие компании «Захидэнерго» и «Центрэнерго» потеряли 5,21% и 2,68% сотответственно. В банковском секторе «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсоцбанк» убавили по 4,86% и 4,02%. Представители горно-металлургического сектора также потеряли в цене. «Азовсталь» подешевела на 3,67%, Енакиевский металлургический завод – на 3,66%, Авдеевский КХЗ – на 2,65%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 июня, снизился на 1,84% – до 902,34 пункта. Общий объем торгов составил 321 млн. 916 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,61% – до 2306,06 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 115 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 726 тыс. грн.