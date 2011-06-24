Эксперты: украинские рынки акций сильно снизились на фоне негатива из-за рубежа

Торги на украинских фондовых рынках в четверг, 23 июня, завершились сильным снижением на фоне негатива из-за рубежа.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, все голубые фишки Украинской биржи снизились на закрытии в четверг. Наибольшее падение было зафиксировано по «Захидэнерго» (-5,21%), «Райффайзен банку Аваль» (-4,86%) и «Укрсоцбанку» (-4,02%).

Как отмечают аналитики, фондовые индексы Европы и США в четверг закрылись сильным гэпом вниз на фоне выступления Бена БЕРНАНКЕ на пресс-конференции после подведения итогов двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке, где глава ФРС отметил, что темпы восстановления экономики США более низкие, нежели ожидалось. ФРС сохранила базовую учетную ставку на уровне 0-0,25%, а свою программу по скупке американских казначейских облигаций на 600 млрд. долларов она завершит до конца июня, как и предполагалось.

Кроме этого, по словам аналитиков, негатива рынкам в четверг добавили и данные по рынку труда США - число первичных обращений за пособием по безработице повысилось до 429 тыс., что оказалось хуже ожиданий рынка. В пятницу публикуются индекс оценки текущих экономических условий и индекс деловых ожиданий в Германии за июнь. В США выйдут данные об объеме заказов на товары длительного пользования за май и окончательные данные по ВВП за первый квартал 2011 года.