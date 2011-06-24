Украинские акции подешевели на фоне признаков капитуляции на зарубежных биржах - эксперт

Украинский фондовый рынок в ходе вчерашних торгов снижался на фоне признаков капитуляции на зарубежных площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в четверг, 23 июня, потерял 2,6%, в то время как фьючерсный контракт с исполнением в сентябре снизился лишь на 1,7%. Объем торгов акциями вырос незначительно и не превысил уровня в 150 млн. грн.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, в отличие от ситуаций расхождения динамики на срочном рынке и рынке спот в недавнем прошлом, динамика акций «Укрнафты» в четверг не сыграла своей традиционной роли. Напротив, котировки компании просели всего на 0,6%, что должно было сдержать снижение индекса Украинской биржи по сравнению с масштабом снижения фьючерсных контрактов. «Таким образом, сравнительно меньший масштаб снижения инструментов срочного рынка следует рассматривать как ставку игроков на то, что текущая распродажа активов не имеет под собой серьезных оснований, - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 июня, снизился на 1,84% – до 902,34 пункта. Общий объем торгов составил 321 млн. 916 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,61% – до 2306,06 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 115 тыс. грн., из них на срочном рынке – 70 млн. 726 тыс. грн.